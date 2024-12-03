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الخط الثالث للمترو يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم مع فريق الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

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الخط الثالث للمترو يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم مع فريق الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم مع فريق الأولمبياد الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - احتفلت الشركة المشغلة لقطار العاصمة والخط الأخضر الثالث تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، بالمشاركة في اليوم العالمي لذوي الهمم في 3 ديسمبر.

من ناحية أخرى، قامت الشركة المشغلة للقطار والمترو الأخضر باستضافة فريق الأولمبياد الخاص من أبطالنا ذوي الهمم بجولة في القطار والمترو.

اليوم العالمي لذوي الهمم 

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تهدف هذه المبادرة إلى توفير تجربة عمل قيمة للأفراد ذوي الهمم وتعزيز الشمولية في مكان العمل. من خلال تقديم الخبرة العملية والتعرف على عمليات نظام النقل العام الرئيسي، تأمل آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو في تمكين هؤلاء الأفراد وإلهامهم لتحقيق كامل إمكاناتهم.


إعلان الشركة باستضافة فريق ألعاب الأولمبياد الخاص


قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة الخط الثالث للمترو "يشرفنا استضافة فريق ألعاب الأولمبياد الخاص.. إن الترحيب بهم في مكان عملنا هو وفاء بالتزامنا بالشمولية والمسئولية الاجتماعية. نحن نؤمن إيمانًا عميقًا بأنه مع الإصرار والدافع، يمكن للجميع المساهمة والنجاح".
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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