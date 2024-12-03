بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وحتى يوم الإثنين المقبل 9 ديسمبر الجاري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت «الأرصاد» من وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 11 شمال الصعيد 22 08 جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس يوم الخميس 5 ديسمبر 2024

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، يوم الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 22 11 شمال الصعيد 22 09 جنوب الصعيد 24 11

حالة الطقس يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، يوم الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 23 10 جنوب الصعيد 25 11

حالة الطقس يوم السبت 7 ديسمبر 2024

وبينت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم السبت 7 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 7 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية 22 12 شمال الصعيد 23 11 جنوب الصعيد 27 12

حالة الطقس يومي الأحد والإثنين 8 و9 ديسمبر 2024

واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت على نشاط الرياح، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 23 11 جنوب الصعيد 28 12

درجات الحرارة يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 21 11 شمال الصعيد 22 10 جنوب الصعيد 28 11