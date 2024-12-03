بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وحتى يوم الإثنين المقبل 9 ديسمبر الجاري.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024
أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت «الأرصاد» من وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|11
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، يوم الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|24
|11
حالة الطقس يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
وشددت هيئة الأرصاد الجوية على وجود شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا، يوم الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|25
|11
حالة الطقس يوم السبت 7 ديسمبر 2024
وبينت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|22
|12
|شمال الصعيد
|23
|11
|جنوب الصعيد
|27
|12
حالة الطقس يومي الأحد والإثنين 8 و9 ديسمبر 2024
واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت على نشاط الرياح، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|23
|11
|جنوب الصعيد
|28
|12
درجات الحرارة يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|11
|شمال الصعيد
|22
|10
|جنوب الصعيد
|28
|11
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