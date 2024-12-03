التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول ديسمبر

وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف صرف التموين والخبز أول ديسمبر 2024

ويترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الجاري، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

وقف صرف الخبز المدعم للمستبعدين بسبب العدالة الاجتماعية

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين ، أنه اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، يتم وقف صرف الخبز المدعم للبطاقات التي كانت تصرف خبز فقط بعد استبعادها نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية في المراحل السابقة والتي تم تطبيقها منذ عام 2019، وهي المحددات التي سبق وأعلنت عنها الوزارة التموين لاستبعاد غير المستحقين للدعم، وجاءت كالآتي:

- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات فأكثر.

- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

- الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

- الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

- الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

- الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأسرة التي لديها مهنة عليا.

وكان قرار وزارة التموين وقفها بعدم حرمان أي صاحب بطاقة غير مستحق للدعم من صرف الخبز المدعم، إنما تم وقف صرف السلع التموينية فقط لعدم الاستحقاق.

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