«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية - أخبار كلمتك

«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزارة التعليم والوكالة الألمانية تحتفلان بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج - أخبار كلمتك

وزارة التعليم والوكالة الألمانية تحتفلان بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:00 - 11 يوما.. إجازات مدفوعة الأجر في يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد والتموين - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي لهيئة الإمداد والتموين - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مصر اتبعت نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مصر اتبعت نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري - أخبار كلمتك

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب - أخبار كلمتك

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الجالية اليمنية في تركيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

في اليوم العالمي لذوي الهمم، وزير التعليم: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في المدارس النظامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في اليوم العالمي لذوي الهمم، وزير التعليم: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في المدارس النظامية - أخبار كلمتك

في اليوم العالمي لذوي الهمم، وزير التعليم: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في المدارس النظامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:22 مساءً - قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تولي رعاية غير محدودة لأبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير الخدمات لهم.

 

توفير مسارات تعليم لذوي الهمم في مدارس وفصول التربية الخاصة

وأكد وزير التعليم في اليوم العالمي لذوي الهمم، أنه في هذا الإطار تحرص وزارة التربية والتعليم على بذل كل الجهود ليس فقط لدمج أبنائها من ذوي الهمم بمدارسها على مستوى الجمهورية وإتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية ولكن أيضا تقديم العديد من الخدمات والتيسيرات المتنوعة وتوفير مسارات تعليم لذوي الهمم في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

واشار إلي أنه تواصل الوزارة أيضا التوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات حرصا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون 5 مواد بامتحانات شهر نوفمبر بالقاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق