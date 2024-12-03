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محافظ الجيزة: نتبنى حلولا مبتكرة للتكيف مع آثار التغير المناخي (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: نتبنى حلولا مبتكرة للتكيف مع آثار التغير المناخي (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: نتبنى حلولا مبتكرة للتكيف مع آثار التغير المناخي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:22 مساءً - شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم، والذي يُعقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2024.

واستهدف المؤتمر الذي نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "مدن التعلم في طليعة العمل المناخي" تبادل الخبرات والمعارف حول كيفية مواجهة التحديات المناخية من خلال التعليم والتوعية.

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وحضر الجلسة الافتتاحية نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئيس التنفيذي لمدينة الجبيل، ومدير مكتب اليونسكو بالخليج، ومحافظ السليمانية بدولة العراق، بالإضافة إلى ممثلين عن رؤساء بلديات مدن التعلم من مختلف دول العالم.

سبل مواجهة التغيرات المناخية

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أهمية هذا الحدث الدولي في تبادل الرؤى والأفكار حول سبل مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتعمل على تبني حلول مبتكرة للتكيف مع آثار التغير المناخي.

 

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وأشاد المحافظ بجهود المملكة العربية السعودية في استضافة هذا المؤتمر، معربًا عن تقديره لمعهد اليونسكو على تنظيمه، مؤكدا أهمية التعاون بين المدن والبلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد المهندس عادل النجار سعي محافظة الجيزة نحو تعزيز التعاون مع مدن التعلم حول العالم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وتطوير استراتيجيات التعلم المستدام.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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