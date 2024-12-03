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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

وينص القرار على أنه في الحالات الأخرى، يتم تسديد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بما يعادل قيمته بالجنيه المصري، وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميًا من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك المستحقة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوفير مرونة في التعاملات المالية مع مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، بما يدعم تنافسية هذه المشروعات ويعزز البيئة الاستثمارية في مصر.

وتهدف الخطوة أيضًا إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في عمليات المحاسبة الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع السياسات النقدية للدولة والإجراءات المتبعة لتعزيز استقرار الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسهيل العمليات التجارية للمشروعات الاستثمارية التي تعتمد على المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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