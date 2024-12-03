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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:58 مساءً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء في مقر الحكومة.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث سيُطلع وسائل الإعلام على القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، فضلًا عن الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بالسياسات الحكومية والمشروعات التنموية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استمرار التواصل مع الشعب المصري، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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