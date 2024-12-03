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وزير البترول يكلف 6 قيادات شابة لمعاونة رئيس ونواب هيئة البترول - أخبار كلمتك

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وزير البترول يكلف 6 قيادات شابة لمعاونة رئيس ونواب هيئة البترول - أخبار كلمتك

وزير البترول يكلف 6 قيادات شابة لمعاونة رئيس ونواب هيئة البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:58 مساءً - أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف 6 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاوني رئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصرًا مهمًا ومحركًا أساسيًا لمختلف مشروعات قطاع البترول، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واستكمالًا لمبادرة الملازم (Work Shadowing) التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن المرحلة المتقدمة لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة، بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء، بهدف إعداد قاعدة واسعة من القيادات الشابة المعدة وفق أسس علمية وعملية متقدمة. مما يساهم في زيادة الإنتاج البترولي بالقطاع 

تكليف  6 من خريجي برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني رئيس الثروة المعدنية 

وشمل القرار تعيين كل من الجيولوجي محمد رمضان
والمهندسة سحر حسان زكي
والدكتور مهندس أحمد عبد الجواد
والمهندس محمود إبراهيم عبد الباري
والجيولوجي عمرو السيدحسن
والمهندس أحمد حمدي إبراهيم

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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