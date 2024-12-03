رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة القطري - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

العين الإماراتي يتعادل مع باختاكور بهدف في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العدل يكرم عددا من ذوي الهمم بمؤسسة دليل الخير للتنمية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العدل يكرم عددا من ذوي الهمم بمؤسسة دليل الخير للتنمية - أخبار كلمتك

وزير العدل يكرم عددا من ذوي الهمم بمؤسسة دليل الخير للتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - كرم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عددا من ذوي الهمم، أعضاء مؤسسة دليل الخير للتنمية، تقديراً لدورهم الفاعل في مشروع المدينة المثالية، ولتميزهم في مجال دراستهم وعملهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية المهندسة سمر حسب الله رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية، و السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة دليل الخير، و السفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة، وعدد من ذوى الهمم من أعضاء المؤسسة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاعاقة، وذلك للاحتفال بالمشروع المقدم من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

استعرض الوزير جهود وزارة العدل في الاهتمام بذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمات تليق بهم ومنها نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لخدمة ذوى الاعاقة البصرية، بحيث يستطيع من خلالها قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.

وألقى السفير هشام بدر - المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كلمة نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي، حول مشروع المدينة المثالية كأول مدينة ذكية لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها برعاية الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق