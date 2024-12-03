وزير العدل يكرم عددا من ذوي الهمم بمؤسسة دليل الخير للتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - كرم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عددا من ذوي الهمم، أعضاء مؤسسة دليل الخير للتنمية، تقديراً لدورهم الفاعل في مشروع المدينة المثالية، ولتميزهم في مجال دراستهم وعملهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية المهندسة سمر حسب الله رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية، و السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة دليل الخير، و السفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة، وعدد من ذوى الهمم من أعضاء المؤسسة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاعاقة، وذلك للاحتفال بالمشروع المقدم من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

استعرض الوزير جهود وزارة العدل في الاهتمام بذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمات تليق بهم ومنها نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لخدمة ذوى الاعاقة البصرية، بحيث يستطيع من خلالها قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.

وألقى السفير هشام بدر - المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كلمة نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي، حول مشروع المدينة المثالية كأول مدينة ذكية لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها برعاية الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي.