قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية تدشين القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز ASD بقوة شد ٨٥ طنا والتي تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية BV، وذلك ضمن عقد الاتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية، بحضور اللواء بحرى مهندس حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية BV.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين الصناعات الوطنية والتطوير المستمر لإمكاناتها وقدراتها التسليحية بمختلف الأسلحة والتخصصات.

وافتتح قائد القوات البحرية تشغيل بوابة القزق الشمالى للقاطرة بحمولة ٨٠٠ طن والتى يبلغ طولها ٣٢ مترا وعرضها 13,5 متر وغاطس 6,5 متر، ويتعدى وزنها ١٢٠ طنا، ونُفذت جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الإسكندرية.

تسليم القاطرة الأولى "رأس الحكمة"

الجدير بالذكر أنه من المخطط تسليم القاطرة الأولى " رأس الحكمة " للعمل ضمن الأسطول البحرى للقوات البحرية قبل نهاية العام الجارى ٢٠٢٤، كما يجري حاليًا بناء عدد آخر من تلك القاطرات للتصدير خارج مصر، كما تعد تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد الذي دشنته ترسانة الاسكندرية لبناء ذلك الطراز المتميز من القاطرات لأول مرة بالترسانات المصرية بالتعاون مع مكتب التصميم الكندي "روبرت الآن".

ترسانة الإسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD

وتسعى شركة ترسانة الأسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل مواني جمهورية مصر العربية نظرًا للسعر التنافسى الذى تتميز به القاطرة والذى يصل لتخفيض ٢٠% على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حاليًا فى المواني المصرية بالإضافة إلى توفير ٥٠% من العملة الصعبة المطلوبة لها، فضلًا عن زيادة قوة شد القاطرة (٨٥ طنا) وسهولة المناورة والتحكم، مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال.

كما تهدف شركة ترسانة الإسكندرية لاختراق سوق القاطرات العالمى بهذا الطراز بالأسواق العالمية لأول مرة فى تاريخ الترسانات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

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