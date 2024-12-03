وزير الكهرباء: جذب استثمارات جديدة للاستفادة من التقنيات الحديثة والهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 05:06 م 12/3/2024 5:06:35 PM

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات، وخاصة في مشروعات والهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

بحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات

شهد اللقاء استعراض فرص دعم وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة الهولندية فى مجالات الهيدروجين الأخضر، وتطوير وتقوية التعاون والترويج للتطوير المستدام والتشارك لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بإنتاج ومعالجة واستخدام وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص فى الدولتين، وتطرق اللقاء إلى بحث تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ومشاركة الشركات الهولندية واستخدام التكنولوجيا الهولندية فى المشروعات ذات الصلة بسلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر فى مصر والتعاون فى مجالات السياسات التنظيمية والأطر المالية للتطوير .

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة تعزيز الاستثمار المشترك والبحوث بين البلدين، والسعي لتنفيذ مشروعات محددة علي سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر، والترويج لتطوير السوق الخاصة به من خلال التكامل متعدد الأطراف والتعاون مع المنظمات الدولية والمبادرات ذات الصلة، مشيرا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وهولندا والتي لها آثارها الإيجابية فى شتى مجالات العمل الاقتصادي، موضحا اهتمام مصر بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما فى المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للانتقال للطاقة المتجددة وجهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

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