الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:47 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، حتى عودة الانعقاد مرة أخرى 15 ديسمبر الجاري.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على 5 مشروعات قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن الزيت والغاز.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
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