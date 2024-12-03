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بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. وزير العدل يكرم ذوي الهمم من أعضاء مؤسسة دليل الخير - أخبار كلمتك

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بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. وزير العدل يكرم ذوي الهمم من أعضاء مؤسسة دليل الخير - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. وزير العدل يكرم ذوي الهمم من أعضاء مؤسسة دليل الخير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - استقبل المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية، المهندسة سمر حسب الله رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة دليل الخير، والسفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة، وعددا من ذوى الهمم من أعضاء المؤسسة.

 

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة، والاحتفال أيضا بالمشروع المقدم من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

 

نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل"

استعرض وزير العدل جهود الوزارة  في الاهتمام بذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمات تليق بهم ومنها نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لخدمة ذوى الاعاقة البصرية، بحيث يستطيع من خلالها قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.


ومن جانبه، ألقى السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كلمة نيابة عن  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية والتعاون الدولي، حول مشروع المدينة المثالية كأول مدينة ذكية لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها. 


وشهد اللقاء تكريم  المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عددا من ذوي الهمم من أعضاء المؤسسة تقديرًا لدورهم الفاعل في مشروع المدينة المثالية، ولتميزهم في مجال دراستهم وعملهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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