القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

10 معلومات عن جهود دعم وتمكين ذوي الهمم في عهد السيسي - أخبار كلمتك

10 معلومات عن جهود دعم وتمكين ذوي الهمم في عهد السيسي - أخبار كلمتك

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

الناس حواديت، أغنية جديدة لـ نسمة محجوب بطابع اجتماعي (فيديو) - أخبار كلمتك

الناس حواديت، أغنية جديدة لـ نسمة محجوب بطابع اجتماعي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نائب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي - أخبار كلمتك

نائب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - أشاد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشاركة أعضاء اللجنة الدستورية في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أبو زيد، أنه يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب إلى أن كافة الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعا.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة.

وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدا أن العمل بالرقم القومي، سيكون هو السبيل لحل هذه المشكلات.

وأوضح أبو زيد، أن ما يتضمنه القانون من حقوق للمتهمين والدفاع، فضلا عن تعويضات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن جميعها يدفع نحو تحقيق العدالة الناجزة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

«ستبقى مسيرته منارة للأجيال القادمة».. مصطفى بكري ينعى المستشار حامد حسنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق