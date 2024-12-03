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وزير الكهرباء يبحث مع سفير هولندا تعزيز الشراكة في مشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء يبحث مع سفير هولندا تعزيز الشراكة في مشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يبحث مع سفير هولندا تعزيز الشراكة في مشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع بيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وخاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم استعراض فرص دعم وتعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتطوير وتقوية التعاون والترويج للتطوير المستدام والتشارك لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بإنتاج ومعالجة واستخدام وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولتين.

وتطرق اللقاء إلى بحث تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ومشاركة الشركات الهولندية واستخدام التكنولوجيا الهولندية في المشروعات ذات الصلة بسلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر في مصر، والتعاون في مجالات السياسات التنظيمية والأطر المالية للتطوير.

وأكد عصمت على ضرورة تعزيز الاستثمار المشترك والبحوث بين البلدين، والسعي لتنفيذ مشروعات محددة على سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر، والترويج لتطوير السوق الخاصة به من خلال التكامل متعدد الأطراف والتعاون مع المنظمات الدولية والمبادرات ذات الصلة، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وهولندا والتي لها آثارها الإيجابية في شتى مجالات العمل الاقتصادي.

وأكد على اهتمام مصر بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للانتقال للطاقة المتجددة وجهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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