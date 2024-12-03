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السيسي يهنئ رؤساء رومانيا وأفريقيا الوسطى وجمهورية لاوس بعيدهم القومي - أخبار كلمتك

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السيسي يهنئ رؤساء رومانيا وأفريقيا الوسطى وجمهورية لاوس بعيدهم القومي - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ رؤساء رومانيا وأفريقيا الوسطى وجمهورية لاوس بعيدهم القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

 برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية 

كما بعث رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونجلون سيسوليث؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما أوفد رئيس الجمهورية، السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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