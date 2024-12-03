الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين بدء تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2025 اعتبارًا من السبت 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي.

وأوضحت اللجنة توقف تلقي الطلبات لأعمال الجرد السنوية لخزينة النقابة، ثم يستأنف في الفترة (1 - 16) يناير المقبل، منوهة بأنه يتم تلقي الطلبات يوميًا عدا الجمعة من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساءً.

وتابعت أنه مُتاح تجديد الاشتراك خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر تطبيق "واتس آب"، كما يمكنهم التعديل بالحذف أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

وبالنسبة للزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها.

ويتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة بجدول المعاشات خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266).

وعلى الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط، لإتمام إجراءات الاشتراك.. وعلى الصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين.