القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

10 معلومات عن جهود دعم وتمكين ذوي الهمم في عهد السيسي - أخبار كلمتك

10 معلومات عن جهود دعم وتمكين ذوي الهمم في عهد السيسي - أخبار كلمتك

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

الناس حواديت، أغنية جديدة لـ نسمة محجوب بطابع اجتماعي (فيديو) - أخبار كلمتك

الناس حواديت، أغنية جديدة لـ نسمة محجوب بطابع اجتماعي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج السبت المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج السبت المقبل - أخبار كلمتك

الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين بدء تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2025 اعتبارًا من السبت 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي.

وأوضحت اللجنة توقف تلقي الطلبات لأعمال الجرد السنوية لخزينة النقابة، ثم يستأنف في الفترة (1 - 16) يناير المقبل، منوهة بأنه يتم تلقي الطلبات يوميًا عدا الجمعة من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساءً.

وتابعت أنه مُتاح تجديد الاشتراك خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر تطبيق "واتس آب"، كما يمكنهم التعديل بالحذف أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

وبالنسبة للزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها.

ويتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة بجدول المعاشات خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266).

وعلى الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط، لإتمام إجراءات الاشتراك.. وعلى الصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين.

اقرأ أيضاً
«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم

الصحفيين: وفرنا 190 كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ونسعى لتوفير 200 آخرين

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: لا يمكن أن ننسى دور مصر في دعم شعبنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق