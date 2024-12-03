«النواب» يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهم، بقيمة إجمالية 4 ملايين 140 ألف يورو.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر للحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم، وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.