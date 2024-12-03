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وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات المطروحة للحجز الفوري بالمنصورة الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات المطروحة للحجز الفوري بالمنصورة الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات المطروحة للحجز الفوري بالمنصورة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات التى سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفورى من خلال جهاز المدينة، ضمن 1645 وحدة سكنية متنوعة سبق طرحها للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحرص على إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال آليات متعددة تلائم احتياجات المواطنين، موضحاً أنه سبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

وأشرف الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على إجراءات القرعة العلنية اليدوية بين الحاجزين، والتى تم إجراؤها بسرادق بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، وبحضور الجهات الرقابية، والمحاسب إيهاب المراكبى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وتم بثها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.

وزير الإسكان ورئيس العربية للتصنيع يتفقان على خطة زمنية لتصنيع المهام الكهروميكانيكية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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