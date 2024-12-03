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السيسي: الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه - أخبار كلمتك

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السيسي: الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه - أخبار كلمتك

السيسي: الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستواصل دعم وتمكين ذوي الهمم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.

وقال الرئيس: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا. ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.

جدير بالذكر أنه دائما ما يشدد الرئيس السيسي في مناسبات مختلفة على اهتمام الدولة بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنويًّا، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم توجيه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت الأعوام السابقة وأنه سيتم زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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