السيسي: الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستواصل دعم وتمكين ذوي الهمم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.

وقال الرئيس: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا. ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.

جدير بالذكر أنه دائما ما يشدد الرئيس السيسي في مناسبات مختلفة على اهتمام الدولة بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنويًّا، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم توجيه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت الأعوام السابقة وأنه سيتم زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي.

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