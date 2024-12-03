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مرسي: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

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مرسي: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

مرسي: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:39 مساءً - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود المقدمة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للأشخاص والطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث استفاد 30050 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وتنفذ وحدات التضامن الاجتماعي أنشطتها وبرامجها المتنوعة على مستوى 30 وحدة داخل الجامعات الحكومية والأزهر والخاصة، حيث قدمت الوحدات 2312 جهازًا تعويضيًّا لذوي الإعاقة داخل الجامعات، كما سلمت 215 سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية.

 

عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية

 

كما قامت بتسليم 2000 جهاز لاب توب ناطق لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن تسليم 403 عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تسليم 41 نظارة طبية لضعاف البصر، كما تم 52 كرسيًّا متحركًا لذوي الإعاقة الحركية.

 

معسكرات وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

 

ونظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 17 معسكرًا تدريبيًّا للطلاب ذوي الإعاقة، استفاد منها 1775 مستفيدًا، كما بلغت عدد الجامعات المستفيدة بطابعة " برايل" 12 جامعة.

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات  تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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