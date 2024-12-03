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وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين للإمارات الشقيقة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال وزير الأوقاف السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسئولين والدبلوماسيين.

وأكد وزير الأوقاف لدى مشاركته في الحفل إن اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل ذكرى خالدة تتجلى فيها معاني الوحدة والاتحاد الذي أُسِست عليه الدولة في عام 1971.

وزير الأوقاف يشارك في احتفال اليوم الوطني للإمارات
وزير الأوقاف يشارك في احتفال اليوم الوطني للإمارات
وزير الأوقاف يشارك في احتفال اليوم الوطني للإمارات

وأشاد الوزير بما حققته الإمارات من إنجازات تنموية وحضارية جعلتها نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في مجالات التنمية الشاملة، وبإسهاماتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ الإمارات، وللشعب الإماراتي الكريم، بهذه المناسبة العزيزة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات، وتتجلى فيها أسمى معاني التعاون والتلاحم بين الأشقاء.

ودعا وزير الأوقاف المولى -عز وجل- أن يديم على الإمارات وشعبها نعمة الأمن والرخاء، وأن يبارك في مسيرتها التنموية الرائدة، وأن يعم الخير والازدهار الأمتين العربية والإسلامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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