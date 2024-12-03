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التصالح في مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف ورابط التقديم الإلكتروني - أخبار كلمتك

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التصالح في مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف ورابط التقديم الإلكتروني - أخبار كلمتك

التصالح في مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف ورابط التقديم الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - التصالح في مخالفات البناء.. أعلنت وزارة التنمية المحلية لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء الذين تقدموا وفقًا للقانون القديم وحصلوا على «نماذج 3»وسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي التابعين له، لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح، وفقا بضوابط «القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وفي هذا السياق استعدت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لفتح باب التصالح في مخالفات البناء، والبدء في استقبال طلبات التصالح يدويا في المراكز التكنولوجية، وإلكترونيا من خلال رابط موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء

الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف طلبات التصالح في مخالفات البناء

- صورة البطاقة.

- وصل دفع جدية التصالح القديم.

-نموذج التصالح الحاصل عليه.

-شهادة البيانات.

- عقد الملكية به صحة توقيع.

- رسم معماري من استشاري.

- تقرير استشاري.

- شهادة مؤمنة.

-وصل شحن عداد الكهرباء.

-صور فوتوغرافية للواجهة.

سي دي منسوخ عليه كل الورق «pdf»

قانون التصالح في مخالفات البناء

أهمية استكمال إجراءات التصالح في مخلفات البناء

-يوفر حماية قانونية للأفراد والممتلكات.

-يساهم في تحسين التخطيط العمراني ومكافحة العشوائيات.

-الحصول على خدمات رسمية مثل المرافق والكهرباء والمياه.

مخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ما سبق

- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.

- إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

التصالح في مخالفات البناء

المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة

- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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