«التعليم» تحدد ضوابط وضع امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وضع امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية، استعدادًا لعقد امتحانات الترم الأول في شهر يناير المقبل.

امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

وأكدت الوزارة، على أنه يتم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال الإدارات التعليمية والمدارس، وحيث يتم وضعها طبقًا للمعاير والضوابط المعلنة.

ضوابط وضع امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

- أن تكون أسئلة امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية في حدود المقرر الدراسي.

- يتم توزيع أسئلة امتحان الرياضيات على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

- التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

- التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة الموانع التي تحول دون اشتراك العضو في وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويتم مراعاة السرية الكاملة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى منتصف الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.