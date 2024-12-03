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«التعليم» تحدد ضوابط وضع امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية - أخبار كلمتك

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«التعليم» تحدد ضوابط وضع امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد ضوابط وضع امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وضع امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية، استعدادًا لعقد امتحانات الترم الأول في شهر يناير المقبل.

امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

وأكدت الوزارة، على أنه يتم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال الإدارات التعليمية والمدارس، وحيث يتم وضعها طبقًا للمعاير والضوابط المعلنة.

مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

ضوابط وضع امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

- أن تكون أسئلة امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية في حدود المقرر الدراسي.

- يتم توزيع أسئلة امتحان الرياضيات على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

- التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

- التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة الموانع التي تحول دون اشتراك العضو في وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويتم مراعاة السرية الكاملة.

مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى منتصف الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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