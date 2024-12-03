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طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (2612 قطعة أرض صناعية تم طرحها في 24 محافظة عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”).

طرح قطع صناعية جديدة

من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرح 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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