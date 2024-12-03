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في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التضامن: توفير فرص عمل لـ"1318" من ذوي الهمم ببعض المحافظات - أخبار كلمتك

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في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التضامن: توفير فرص عمل لـ"1318" من ذوي الهمم ببعض المحافظات - أخبار كلمتك

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التضامن: توفير فرص عمل لـ"1318" من ذوي الهمم ببعض المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - تتزايد الجهود الرسمية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي وزارة التضامن في مقدمة المؤسسات التي تسعى لدمج هذه الفئة في المجتمع، ليكونوا جزءًا فاعلًا في بناء الوطن.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وفي اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن موقف تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا من الوزارة على تمكينهم وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتشغليهم.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع بعض الجهات الشريكة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة علي العديد من البرامج والحزم التدريبية لتأهيلهم وثقل مهاراتهم وقدراتهم تمهيدًا لدمجهم فى سوق العمل. 

 

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة

وأسفرت هذه الشراكات عن تدريب عدد 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الإلكتروني، والتنسيق لتدريب وتأهيل 850 آخرين تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، هذا بالإضافة إلى أنه تم توفير فرص عمل لـ1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص، وذلك إعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم  10 لسنة 2018، والذي يؤكد على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم.

إتاحة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

وفى سياق متصل، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وشركاء آخرين، بالعمل على تطوير وإتاحة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" تمهيدًا لإطلاقها قريبا.

يذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" هى منصة رقمية، وتعتبر خارطة طريق تعمل بشكل تكاملي وتشاركي مع الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع المختلفة التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفى هذا الصدد تم عقد (6) ورش عمل للمختصين بمديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل بمحافظات "القاهرة - القليوبية - الجيزة - المنوفية ـ الشرقية - دمياط - الإسكندرية - بورسعيد" للتعريف بالشبكة وكيفية استخدامها، كما تم عقد جلسات استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويدهم بالمهارات المستحدثة في القطاع المصرفي وبناء الهوية الشخصية الإحترافية لهم علي  linkedin وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية وريادة الأعمال واستهدفت تلك الجلسات "168".

وقد بلغ إجمالى من قاموا بالتسجيل على هذه الشبكة "187"من الشركات بالقطاع الخاص و"1551"من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في مجال التدريب من أجل التشغيل و"1391" من الباحثين عن عمل و"100" وظيفة من الوظائف الشاغرة، بالإضافة لـ"53” خدمة من الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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