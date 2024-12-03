وزارة الزراعة تواصل تجديد تراخيص المزارع المتوقفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إنه تم إرسال لجان لمزارع الدواجن للمتابعة الميدانية وتنفيذ تعليمات الوزير بتذليل العقبات التى تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع الدواجن «التسمين أو إنتاج بيض المائدة» المتوقفة أو التي يرغب أصحابها فى رفع كفاءتها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وزيادة طاقتها الانتاجية وتحسين العائد الاقتصادى لعمل الدراسات الفنية اللازمة، وإرسالها للبنك لتمويلها بقروض ميسرة 5%.

وأضاف «الصياد»، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط أسعار دجاج التسمين وبيض المائدة فى الأسواق، وقد انعكس ذلك على تراجع واستقرار أسعار الفراخ، وكذلك تراجع أسعار بيض المائده بنحو 20%، معرباً أن الفتره المقبلة ستشهد مزيداً من التراجع فى الأسعار وخصوصاً بعد رصد أعلى نسب إشغالات لمزارع الدواجن بعد تراجع أسعار الكتاكيت وتوافر وتراجع أسعار الأعلاف التى تمثل نحو 70% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف الإنتاج.

و قال سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: إنه بالتنسيق مع وزير الزراعة تم الإتفاق على تمويل أجهزة ومعدات مزارع الدواجن بغرض رفع الكفاءة وزيادة الطاقة الانتاجية، وكذلك توفير القروض الميسرة للتشغيل لشراء (الكتكوت - الأعلاف - الأدويه - التحصينات) سواء كان لمزارع إنتاج بدارى التسمين أو إنتاج بيض المائدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه، أن القطاع متواصل على مدار الساعة مع أصحاب المزارع لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة خلال اجتماعه مع منتجي الدواجن الإسبوع الماضى بهدف دراسة مشكلات أصحاب المزارع والعمل على تذليلها بإعادة تشغيل المزارع المتوقفه وأيضاً زيادة تشغيل المزارع القائمه بفائده بسيطة وميسرة 5% متناقصة.

جاء كل ذلك في إطار متابعة اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض أصحاب المزارع ومنتجى الدواجن بحضور البنك الزراعي واتحاد منتجي الدواجن وتنفيذا لتوجيهات الوزير بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة وبحث مشكلاتهم