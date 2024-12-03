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"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (82.95 مليون اشتراك نشط لخدمة إنترنت الهاتف المحمول في مصر حتى سبتمبر 2024).

 

الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول في مصر

ووصل عدد الاشتراكات النشطة لـخدمة إنترنت الهاتف المحمول في مصر إلى 82.95 مليون اشتراك حتى سبتمبر 2024.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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