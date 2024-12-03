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موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

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موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - موعد إجازة نصف العام 2025.. تزامنًا مع اقتراب موعد عقد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث عن موعد إجازة نصف العام 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

حددت وزار ة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية «الابتدائي والإعدادي والثانوي»، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل.

موعد إجازة نصف العام 2025

مدة إجازة نصف العام 2025

ومن المقرر أن تكون مدة إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي للطلاب، يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد بداية الدراسة بالفصل الثاني 2025

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وذلك في معظم مدارس الجمهورية، بينما تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم الأحد الموافق 9 فبراير للمدارس الآخرى التي تعمل من يوم الأحد.

موعد إجازة نصف العام 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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