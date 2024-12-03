موعد امتحانات صفوف النقل 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - موعد امتحانات صفوف النقل 2025.. تزامنًا مع بدء الأسبوع الحادي عشر للدراسة بالترم الأول، يبحث العديد من الطلاب عن موعد امتحانات صفوف النقل 2025 للمراحل التعليمية الثلاث.

موعد امتحانات صفوف النقل 2025

وفق المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول 2025 من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر الامتحانات حتى يوم 23 يناير في المدارس الحكومية.

موعد امتحانات صفوف النقل الترم الأول

وتبدأ امتحانات صفوف النقل 2025 للمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، وذلك لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والمتميزة والخاصة «لغات - عربي».

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

ويتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي في الفترة الأولى للامتحانات، بينما يتم عقد امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

موعد إجازة نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.