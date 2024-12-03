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وزير الإسكان: نتعاون مع الأوقاف بما يحقق مصلحة الوطن ويسهم في النهضة العمرانية - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: نتعاون مع الأوقاف بما يحقق مصلحة الوطن ويسهم في النهضة العمرانية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: نتعاون مع الأوقاف بما يحقق مصلحة الوطن ويسهم في النهضة العمرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اجتماعا، بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ورحب المهندس شريف الشربيني، في بداية اللقاء، بالدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الوزيران، بحسب بيان وزارة الاسكان صباح اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم.

وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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