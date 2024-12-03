انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو) - أخبار كلمتك

انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو) - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

انقطاع كابل الاتصالات بين السويد وفنلندا - أخبار كلمتك

انقطاع كابل الاتصالات بين السويد وفنلندا - أخبار كلمتك

المشاط: شراكة بناءة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

المشاط: شراكة بناءة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

الصحة تطلق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الجلوكوما لمنع فقدان البصر - أخبار كلمتك

الصحة تطلق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الجلوكوما لمنع فقدان البصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:53 صباحاً - بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16، سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16، والتي تُعقد حاليا بالرياض.

وتوجه فاروق، في بداية اللقاء بالشكر إلى نظيره السعودي، لدعوته الكريمة للمشاركة في المؤتمر، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث يجمعهما تاريخا طويلا من التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن التعاون الزراعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي، وتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة، حيث تم مناقشة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها زيادة فرص التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين البلدين.

وأكد الجانبان أيضا على أهمية التعاون في مجال تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، كذلك تشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع الزراعية، مثل إنشاء المزارع الحديثة، وتطوير البنية التحتية الزراعية.

وأشارا إلى إمكانية التعاون أيضا في مجال البحوث الزراعية، وتطوير سلالات جديدة من المحاصيل، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية، وخاصة في ظل التغيرات المناخية وتحدياتها، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في مجال مكافحة التصحر.

ومن جانبه أشار وزير الزراعة السعودي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في المستقبل، بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، ويعزز من مكانة البلدين في مجال الأمن الغذائي.

اقرأ أيضاً
وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

الزراعة: المجلس النوعي للزيتون يؤكد على الاهتمام بالتصنيع وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون 5 مواد بامتحانات شهر نوفمبر بالقاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق