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تبدأ السبت المقبل.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

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تبدأ السبت المقبل.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

تبدأ السبت المقبل.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:53 صباحاً - المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم.. تبدأ الاختبارات التحريرية والشفهية لـ المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم يوم السبت 7 ديسمبر 2024 المقبل.

موعد بدء المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

تنطلق الاختبارات التحريرية والشفهية النهائية للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم يوم 7 ديسمبر 2024، وتستمر الاختبارات حتى يوم 10 ديسمبر 2024 المقبل.

وتُجرى الاختبارات التحضيرية لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره ووجوه إعرابه، إضافة إلى المتشابهات، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

وأوضحت وزارة الأوقاف تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، حيث تكون الاختبارات التحضيرية لفروع «الأسرة القرآنية، الناشئة، وذوي الهمم»، ويتضمن فرع الأسرة القرآنية اختبارات في المتشابهات، وفهم معاني القرآن الكريم، ووجوه إعرابه، بإجمالي درجات موزعة على الاختبار التحريري 16 درجة، والاختبار الشفهي 8 درجات، إضافة إلى 76 درجة للاختبار الشفهي في خلال أيام انعقاد المسابقة بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية.

تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

وتشمل اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بـ فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم، مع التركيز على تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين من كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، مع توزيع الدرجات كالآتي: الاختبار التحريري 13 درجة، والاختبار الشفهي 7 درجات، إلى جانب 80 درجة مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم في خلال أيام المسابقة.

تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم لذوي الهمم

وتخصص وزارة الأوقاف اختبارات خاصة لفئة ذوي الهمم، تتضمن الحفظ والتفسير، مع تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، مع توزيع الدرجات كالآتي: 10 درجات لاختبار الحفظ، و10درجات لاختبار التفسير، إضافة إلى 80 درجة مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم.

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موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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