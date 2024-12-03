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أشد نوات الشتاء.. طوارئ في الإسكندرية استعداد لـ نوة قاسم - أخبار كلمتك

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أشد نوات الشتاء.. طوارئ في الإسكندرية استعداد لـ نوة قاسم - أخبار كلمتك

أشد نوات الشتاء.. طوارئ في الإسكندرية استعداد لـ نوة قاسم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:53 صباحاً - نوة قاسم.. ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم واحدة من أخطر النوات الشتوية التي تشهدها عروس البحر المتوسط، «نوة قاسم»، والتي استعدت لها محافظة الإسكندرية لاستقبالها.

نوة قاسم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نوة قاسم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

نوة قاسم

موعد نوة قاسم

ومن المتوقع أن تضرب نوة قاسم الإسكندرية والمدن الساحلية، غدا الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، وتستمر النوة وتأثيراتها لمدة 5 أيام، ومن المقرر أن تنتهي يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، وفقا لجدول النوات في الإسكندرية.

نوة قاسم 2024

وتعرف نوة قاسم، أنها واحدة من أخطر النوات التي تتعرض لها الإسكندرية والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ولشدة تأثيرها وخطورتها استعدت محافظة الإسكندرية لها.

نوة قاسم

وأعلنت الجهات التنفيذية بالمحافظة شركة الصرف الصحي، شركة المياه، شركة الكهرباء» رفع حالة الطوارئ القصوى ودرجة الاستعداد لمواجهة نوة قاسم، والاضطرابات الجوية التي تشهد الإسكندرية خلال تلك النوة.

نوة قاسم بالإسكندرية

وترفع حالة الطوارئ بداية من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 5 أيام، لحين انتهاء نوة قاسم بالإسكندرية، منوهين على المواطنين بتوخي الحذر أثناء فترة النوة.

نوة قاسم

تأثير نوة قاسم

وتشهد الإسكندرية والمحافظات الساحلية، اضطرابات جوية وحالة من الطقس المتقلب، أثناء نوة قاسم، حيث يسود أجواء شتوية قارسة، وانخفاض في درجات الحرارة عن غير المعتاد في تلك الفترة.

نوة قاسم

وتؤثر نوة قاسم، على حركة البحر المتوسط، مما تعمل على ارتفاع مستوى الأمواج، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وتوقف أعمال الصيد والإبحار لعدة أيام.

ما هي نوة قاسم؟

وتأتي تلك النوة، مصاحبة عواصف وسقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح جنوبية غربية قوية، لتصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة، مما تؤثر على حالة الطقس في الإسكندرية.

نوة قاسم

لماذا سميت نوة قاسم بهذا الاسم؟

ويرجع سبب تسمية نوة قاسم بهذا الإسم، نسبة إلى أحد أبناء الصيادين، يدعى قاسم، الذي فارقت روحه الحياة، بعد تعرضه للغرق أثناء تلك النوة، ولذلك تم إطلاق اسمه عليها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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