انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو) - أخبار كلمتك

انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو) - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع الطلاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2025.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

انقطاع كابل الاتصالات بين السويد وفنلندا - أخبار كلمتك

انقطاع كابل الاتصالات بين السويد وفنلندا - أخبار كلمتك

المشاط: شراكة بناءة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

المشاط: شراكة بناءة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

هذا العيار يتراجع لـ 1577 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

الصحة تطلق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الجلوكوما لمنع فقدان البصر - أخبار كلمتك

الصحة تطلق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الجلوكوما لمنع فقدان البصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير النقل: الاتفاق مع شركة تالجو على تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير النقل: الاتفاق مع شركة تالجو على تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة - أخبار كلمتك

وزير النقل: الاتفاق مع شركة تالجو على تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:44 صباحاً - أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل أهمية التعاون مع الشركاء العالميين لتوطين صناعة النقل وسرعة إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي الأوروبي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

 

وزير النقل يلتقى وزير الصناعة والنقل كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو

 

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث أشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد عدد  6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة.

 

توريد قطارات جديدة 

 

وأثناء اللقاء تم التأكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير على أهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين الى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصدير الفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد – بمنطقة كوم ابو راضى وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لإنتاج قطارات السكك بمصنع سيماف.

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء قيادات شركة سكك حديد إيطاليا حيث تم بحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الكهرباء: تركيب 311454 عدادا كوديا خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق