وزير النقل يعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات العالمية في مجال السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:44 صباحاً - زار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة أوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون، وهي الشركة التي تنفذ بالتعاون مع شركة السويدي اليكترك المرحلة الأولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر، والتي تضم 7 طرق هي طرق (شبرا - بنها الحر، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، القاهرة / القطامية العين السخنة، القاهرة / السويس الصحراوي، الدائري الإقليمي، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي / الطريق الدائري).

لقاءات وزير النقل

وبحث الوزير مع مسئولي الشركة ما تم إنجازه وجار إنجازه لكل مشروع، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع أهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق والوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.

والتقى الفريق مهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة MERMEC الإيطالية، حيث تم التباحث مع الشركة الإيطالية حول التعاون القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

إشارات السكك الحديد

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد، والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الإيطالية حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الأجنبي والمكون المصري خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

إنشاء مصنع للشركة في مصر لإنتاج مكونات الإشارات وانظمة التحكم الآلي الأوروبي في مسير القطارات ETC SL1

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد أمام جمهور الركاب كما يتم نقل البضائع حاليا من شتى أنحاء الجمهورية إلى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد، والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، وذلك في إطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.

وأكد الفريق مهندس كامل على ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الآلي الأوروبي في مسير القطارات ETCSL1، بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي، بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيد كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث أشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية حيث تم توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، وقد تم أثناء اللقاء التأكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

أكد الوزير على اهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية، وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصدير الفائض من الطاقة الإنتاجية إلى خارج البلاد – بمنطقة كوم أبو راضى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لإنتاج قطارات السكك بمصنع سيماف.

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء قيادات شركة سكك حديدية إيطاليا، حيث تم بحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

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