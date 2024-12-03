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«ستبقى مسيرته منارة للأجيال القادمة».. مصطفى بكري ينعى المستشار حامد حسنين - أخبار كلمتك

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«ستبقى مسيرته منارة للأجيال القادمة».. مصطفى بكري ينعى المستشار حامد حسنين - أخبار كلمتك

«ستبقى مسيرته منارة للأجيال القادمة».. مصطفى بكري ينعى المستشار حامد حسنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - نعى الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع، المستشار حامد حسنين رئيس محكمة استئناف طنطا، الذي وافتة المنية، الأحد 1 ديسمبر 2024.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس: رحم الله الفقيد الغالي والأخ والصديق المستشار حامد حسنين رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو المجلس الأعلي للقضاء، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقا.

وأضاف: عرفت فيه كل معاني العدل والإنسانية، فكان نموذجا للقاضي النزيه الشريف، وقد جمعتني به صداقة وأخوة منذ أكثر من 40 عاما، فكان دوما نعم الأخ والصديق والإنسان.

وتابع: رحل ولكن سيرته ومسيرته ستبقى دوما منارة للأجيال القادمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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