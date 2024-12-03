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النقل: محور الزقازيق السنبلاوين يحد من الحوادث - أخبار كلمتك

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النقل: محور الزقازيق السنبلاوين يحد من الحوادث - أخبار كلمتك

النقل: محور الزقازيق السنبلاوين يحد من الحوادث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - نشرت  وزارة النقل تقريرًا عن محور الزقازيق السنبلاوين والذى يربط أكثر من مدينة ببعضها ويساهم فى تقليل الحوادث والحد منها. 

 

أهمية الطريق 

 

الطريق يربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي ويساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

والمحور تم افتتاحه رسميًّا في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي.

 

تفاصيل مشروع  محور "الزقازيق- السنبلاوين"

يبلغ طول محور "الزقازيق - السنبلاوين" 38 كيلو متر بعرض 25 متر و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عملًا صناعيًّا (24 كوبري و38 نفق و4 برابخ) ويربط بين محافظات "الشرقية والدقهلية ودمياط" والطريق الدولي الساحلي، كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

 

 

 

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أهمية مشروع محور "الزقازيق - السنبلاوين"

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد أهمية الطريق في الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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