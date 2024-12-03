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تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الشبورة - أخبار كلمتك

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تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الشبورة - أخبار كلمتك

تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الشبورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - خفضت  الهيئة القومية للسكك الحديد سرعة القطارات فى الفترة الصباحية من 120 كيلو الى 60 كيلو فى الساعة بسبب الشبورة المائية فى الفترة الصباحية والتى تعيق الرؤية بشكل جيد.

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، بسبب إجراءات التشغيل والتهديات الناتجة عن الشبورة وسوء الأحوال الجوية وخاصة على الخطوط الطوالى.


حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذي يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين.

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ  85 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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