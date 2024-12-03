مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

اليوم.. حياة كريمة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة - أخبار كلمتك

اليوم.. حياة كريمة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة - أخبار كلمتك

الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور - أخبار كلمتك

أحبها العقاد وتزوجت محمد فوزي وولدت في مثل هذا اليوم، مديحة يسري.. سمراء النيل - أخبار كلمتك

أحبها العقاد وتزوجت محمد فوزي وولدت في مثل هذا اليوم، مديحة يسري.. سمراء النيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:22 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:22 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

مقارنة بين أسعار هيونداي ألنترا AD المجمعة محليا قبل وبعد الزيادة - أخبار كلمتك

مقارنة بين أسعار هيونداي ألنترا AD المجمعة محليا قبل وبعد الزيادة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الكهرباء: تركيب 311454 عدادا كوديا خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكهرباء: تركيب 311454 عدادا كوديا خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

الكهرباء: تركيب 311454 عدادا كوديا خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في 7 شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد الخدمات المقدمة في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 55890 خدمة منوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات.
 

وأوضحت وزارة الكهرباء أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ 60 عاما 90024  خدمة، كما تم تركيب 311454 عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

 

خدمات تركيب العدادات الكودية للمواطنين

وأشارت الشركة إلى أن لجان الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بعمل التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وقد تلقى عدة بلاغات أعطال من خلاله وتم إصلاحها.
وشددت الشركة عن استمرارها في تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. حياة كريمة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق