رئيس هيئة الدواء: زيادة مبيعات أدوية الأورام إلى 24.3 مليار جنيه بنهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:56 صباحاً - كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية زيادة مبيعات أدوية علاج الأورام لحوالي 24.3 مليار جنيه لعدد 975 ألف عبوة بنهاية 2024، بمعدل نمو 55% عن عام 2023.

حجم مبيعات سوق أدوية الأورام

وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن حجم سوق أدوية الأورام، وتحديدًا الأدوية أحادية النسيلة، بلغت مبيعاته بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الـ 18.2 مليار جنيه مصري بإجمالي عدد وحدات يُقدر بـ 731 ألف وحدة، الإضافة إلى معدل نمو مركب يبلغ حوالي 38% عن الـ 5 سنوات الماضية (2019-2023).

وأوضح أن حجم الاستيراد في هذا القطاع، كبير، الأمر الذي يجعل لدينا رؤية وهدف لخفض الفاتورة الاستيرادية، ووضع خطة توطين لعدد 8 مستحضرات يتم تداولهم بشكل كبير، تصل تكلفة فاتورتهم الاستيرادية 161.7 مليون دولار.

تطوير قطاع الصناعات الدوائية في مصر

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية حرص الهيئة على التعاون مع شركات الصناعة، ونقل التجارب الدولية الناجحة للعمل داخل منظومة الدواء المصرية، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للدواء، وأهمية ملف توطين صناعة الدواء في مصر باعتباره حجر الزاوية لإستراتيجية الدولة المصرية الخاصة بملف الدواء، وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في مصر، والذي يعكس مدى إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراتنا في مجال الرعاية الصحية.



المساهمة في تحويل مصر من مستهلك للتكنولوجيا الدوائية إلى مصنع لها

وأوضح أهمية بناء كوادر دوائية مصرية عندها القدرة على الابتكار والتطوير، وأن الاهتمام بتنمية الثروة البشرية في قطاع الدواء يُعد أساسًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للرعاية الصحية في رؤية مصر 2030، وأن تلك الشراكة هي الأهم من نوعها لتحقيق رؤية الدولة المصرية المستدامة للرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى وجودة التصنيع المحلي، والمساهمة في تحويل مصر من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصنع لها، والمساهمة الفعالة فى بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار، مما يعود بالنفع على دعم الاقتصاد المصري.



يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم سبل الدعم الممكنة لضمان توافر الدواء المصري، وتأكيد ضرورة سعي الشركات باستمرارية الإنتاج للارتقاء بمستوى الصناعة المحلية للدواء في مصر بتقنية وجودة عالمية، وقد أكد الدكتور رئيس الهيئة على ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وشركات تصنيع الدواء لضمان توفير احتياج المريض المصري من دواء آمن وفعال وبتقنية وجودة عالمية.

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