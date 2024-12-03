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وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط عُمق العلاقات بين البلدين - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط عُمق العلاقات بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط عُمق العلاقات بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشون المصريين بالخارج، عُمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، لاسيما وأن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور عشر سنوات على تدشين "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، بالإضافة إلى الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات رفيعة المستوي بين الدولتين خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع "تشاي جون" مبعوث الصين للشرق الأوسط ورئيس الوفد الصيني المُشارك في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ثمَّن الدكتور عبد العاطي علاقات التعاون القائمة مع الشركات الصينية ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى، مؤكداً حرص الجانب المصري على زيادة حجم الاستثمارات وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر.

من ناحية أخرى، ثمَّن الوزير عبد العاطي مشاركة المبعوث الصيني في المؤتمر، والمواقف الصينية الرسمية المُساندة للقضية الفلسطينية، مستعرضاً جهود مصر في تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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