مدبولي: ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين يبدأ بتقديم الحقائق ومواجهة الشائعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد، أن تقديم الحقائق للجمهور يعد أحد أهم الركائز لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين.

وشدد على أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في محاربة الشائعات وتوضيح الحقائق، مما يعزز التماسك الوطني ويواجه محاولات التشكيك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلام يجب أن يكون دائمًا مصدرًا موثوقًا للمعلومات، قائلًا: "الحقيقة هي أم الإعلام، وكلما زادت المصداقية، تراجعت الشائعات وزادت الثقة".

وأضاف أن العام المقبل يحمل تحديات سياسية مهمة، أبرزها انتخابات البرلمان، وهو ما يتطلب أداءً إعلاميًا مهنيًا يعكس واقع الدولة المصرية بموضوعية وشفافية.

وختم مدبولي بتأكيد أهمية التعاون بين الهيئات الإعلامية لتقديم محتوى إعلامي يرسخ الثقة، ويعزز من وعي المواطنين بالتحديات والإنجازات على حد سواء.

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