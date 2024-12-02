مدبولي: تجديد شباب المؤسسات الصحفية أولوية لتطوير الأداء الإعلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد، أهمية تجديد شباب المؤسسات الصحفية من خلال الاستعانة بدماء شابة مؤهلة ومدربة.

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وأوضح أن تمكين الصحفيين الشباب يُسهم في رفع كفاءة العمل الإعلامي ويعزز من قدرته على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إعطاء الفرصة للكوادر الشابة داخل المؤسسات الصحفية القومية، بما يحقق التوازن بين الخبرات العريقة والأفكار الجديدة، قائلًا: "علينا أن نستثمر في الشباب الذين لديهم الحماس والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء".

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كما أثنى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، على هذا التوجه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لاستيعاب الشباب المؤهلين داخل المؤسسات الصحفية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير المحتوى الصحفي وتحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات القومية.

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