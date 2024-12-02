مدبولي: الإعلام المصري قوة ناعمة يجب تطويرها للحفاظ على مكانته الإقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد، أن الإعلام المصري يمثل أحد أهم أدوات قوة مصر الناعمة، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء الإعلامي بما يواكب التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح مدبولي أن الهيئات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مكانة الإعلام المصري في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تحديث تقنيات العمل الإعلامي وتعزيز كفاءات العاملين بالقطاع.

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وأضاف: "أنتم مسئولون عن جهات تمثل قوة مصر الناعمة، وعليكم تطوير الأداء لضمان استمرارية التأثير الإيجابي للإعلام المصري في محيطه الإقليمي والدولي".

كما أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للهيئات الإعلامية في أداء رسالتها الوطنية، داعيًا إلى التنسيق المستمر بين جميع الأطراف لتحقيق استراتيجية إعلامية متكاملة تعزز من مكانة مصر على مختلف الأصعدة.

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