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مدبولي: الإعلام المصري قوة ناعمة يجب تطويرها للحفاظ على مكانته الإقليمية - أخبار كلمتك

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مدبولي: الإعلام المصري قوة ناعمة يجب تطويرها للحفاظ على مكانته الإقليمية - أخبار كلمتك

مدبولي: الإعلام المصري قوة ناعمة يجب تطويرها للحفاظ على مكانته الإقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد، أن الإعلام المصري يمثل أحد أهم أدوات قوة مصر الناعمة، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء الإعلامي بما يواكب التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

 

وأوضح مدبولي أن الهيئات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مكانة الإعلام المصري في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تحديث تقنيات العمل الإعلامي وتعزيز كفاءات العاملين بالقطاع. 

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الحكومة ترحب بالنقد البناء، مدبولي يحدد 10 رسائل لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

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مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لرؤساء الهيئات الإعلامية في أداء مهامهم ورسالتهم

وأضاف: "أنتم مسئولون عن جهات تمثل قوة مصر الناعمة، وعليكم تطوير الأداء لضمان استمرارية التأثير الإيجابي للإعلام المصري في محيطه الإقليمي والدولي".

كما أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للهيئات الإعلامية في أداء رسالتها الوطنية، داعيًا إلى التنسيق المستمر بين جميع الأطراف لتحقيق استراتيجية إعلامية متكاملة تعزز من مكانة مصر على مختلف الأصعدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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