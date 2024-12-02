وفد من الأمم المتحدة يزور مستشفى «حروق أهل مصر» للاطلاع على تجربتها الرائدة في العلاج بالمجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:31 مساءً - زار وفد من الأمم المتحدة مستشفى «حروق أهل مصر» بالقاهرة الجديدة، بهدف التعرف على التجربة الرائدة التي يقدمها المستشفى في مجال علاج مرضى الحروق بالمجان، والخدمات العلاجية الشاملة التي يتم توفيرها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتفقد أعضاء الوفد، خلال الزيارة، أقسام المستشفى المختلفة، حيث أشادوا بجهود المستشفى في تطبيق استراتيجيات علاجية مبتكرة تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، ما يساهم في تعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، كما أثنى الوفد على برامج التأهيل النفسي التي يقدمها المستشفى لمرضى الحروق لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

ضم الوفد كلًا من إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور سمير حاجي عبدولي، مسؤول برامج صحة المهاجرين بالمنظمة الدولية للهجرة، والسيدة مروة علم الدين، المسؤولة عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة سالي زهني، أخصائية برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى «حروق أهل مصر»، والسيدة إيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أهل مصر للتنمية»، والسيد حسين عثمان، المدير التنفيذي للمستشفى، والسيد رفعت عبد المقصود، رئيس قطاع التشغيل بالمستشفى.

وأكدت إلينا بانوفا، خلال الزيارة، أن المستشفى يمثل نموذجًا ناجحًا للرعاية الصحية المتكاملة التي تهتم بالجوانب النفسية والجسدية للمرضى، معربة عن تطلع الأمم المتحدة للتعاون مع المستشفى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

من جانبه، وصف الدكتور نعمة سعيد عابد المستشفى بأنه «نموذج متميز للرعاية الصحية المتطورة في مصر والمنطقة العربية»، مشيرًا إلى دوره الرائد في تعزيز التوعية بمخاطر الحروق وتقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة.

ورحبت الدكتورة هبة السويدي بالتعاون المحتمل بين مستشفى «حروق أهل مصر» ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة لدعم رؤية المستشفى الإنسانية الهادفة إلى «عالم بلا حروق».

وأشاد إيريك أوشلان بجهود المستشفى في دعم الناجين من الحروق، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص عمل مستقبلية لهم لتحويلهم إلى أفراد منتجين وفعّالين في المجتمع، كما أعربت السيدة مروة علم الدين عن تطلعها لإقامة شراكات مع المستشفى لتعزيز جهوده في إنقاذ الأرواح ودعم النساء المتضررات من الحروق.

جدير بالذكر أن مستشفى «حروق أهل مصر» نجح منذ افتتاحه في مارس الماضي في علاج أكثر من 5000 مريض حروق، واستقبال أكثر من 1600 مريض في قسم الطوارئ، فضلًا عن تقديم خدمات التأهيل النفسي التي تساعد المرضى على الاندماج في المجتمع.