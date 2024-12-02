الحكومة ترحب بالنقد البناء، مدبولي يحدد 10 رسائل لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - في أول لقاء له مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد عقب أدائهم اليمين القانونية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإعلام كأداة رئيسية لرفع وعي المواطنين ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة المصرية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد مدبولي على الدور المحوري للإعلام في نقل الحقائق وتعزيز التماسك الوطني، موجهًا عشر رسائل رئيسية لرؤساء الهيئات الإعلامية لضمان تطوير الأداء الإعلامي والحفاظ على مكانة مصر في المنطقة.

الرسائل الرئيسية التي وجهها رئيس الوزراء لـ رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد

1. دعم حكومي كامل: تأكيد الدعم الكامل من الحكومة للهيئات الإعلامية والصحفية لمساعدتها على أداء دورها ورسالتها.



2. أهمية الإعلام في رفع الوعي: الإعلام هو الوسيلة الأهم لتوضيح الحقائق وتعزيز إدراك المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة.



3. النقد البنّاء: الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي الذي يهدف إلى تصحيح الأخطاء وتقديم حلول فعالة للمشكلات.



4. التنسيق بين الهيئات: ضرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة بالتعاون بين الهيئات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة.



5. مواكبة التطورات: الحاجة إلى تحديث التقنيات الإعلامية لمواكبة التطور العالمي.



6. قوة مصر الناعمة: تطوير الأداء الإعلامي للحفاظ على مكانة الإعلام المصري كقوة ناعمة مؤثرة في المنطقة.



7. الاهتمام بالمواهب والكفاءات: الاعتماد على الكفاءات المتميزة التي تتمتع بالمصداقية والقدرة على الطرح البنّاء.



8. دعم الشباب: تجديد شباب المؤسسات الصحفية من خلال الاستعانة بالصحفيين الشباب المؤهلين والمدربين.



9. مصداقية الحقائق: تقديم المعلومات الدقيقة لتعزيز ثقة المواطنين ومحاربة الشائعات.



10. تعزيز التواصل الحكومي مع الإعلام: إشادة بتجربة رئيس الوزراء في التواصل الأسبوعي مع الإعلاميين، ودعوة الوزراء لتكرار التجربة.

الاجتماع شهد أيضًا مناقشات موسعة حول تطوير المؤسسات الإعلامية والصحفية ومواجهة التحديات الحالية، مع الاتفاق على أهمية استثمار الإعلام كأداة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

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