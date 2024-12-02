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كلمتك تكشف في عددها الجديد، عالم بدون أمريكا! ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، عالم بدون أمريكا! ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، عالم بدون أمريكا! ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:36 مساءً -  تكشف كلمتك في عددها الجديد عن ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ وخبراء السياسة والاستراتيجيين يجيبون. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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