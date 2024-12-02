كلمتك تكشف في عددها الجديد، عالم بدون أمريكا! ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - تكشف كلمتك في عددها الجديد عن ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ وخبراء السياسة والاستراتيجيين يجيبون.

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