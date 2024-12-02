متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - أتاح الأزهر الشريف متمثل في رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، رابط استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الأزهرية 2024-2025 عبر البوابة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لعمل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية



أوضح الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لعمل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية، التي يتعين على الطالب تجهيزها واعتمادها من المعهد والمنطقة وهي كالآتي:



إيصال دفع المصروفات الأصلي، إلى جانب صورة منه.

إيصال دفع رسوم الامتحان إلى جانب الأصل منه.

عدد أربع صورة شخصية “4*6”، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2024



يقوم الطالب بالدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2024، وإدخال الرقم القومي الخاص به أو رقم الجواز إلى جانب كلمة السر والضغط على تسجيل الدخول لاستكمال إجراءات التسجيل، وللدخول عليه يرجى الضغط هنـــــا.

دفع المصروفات لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025



من جهته أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة دفع المصروفات لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط وتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر.

ويُمكن للطلاب سداد المصروفات عبر الطرق التالية

بطاقات “ATM” البنكية على الموقع الإلكتروني لنظام إدارة شئون الطالب.

منافذ ونقاط التحصيل المختلفة المتمثلة في الشركات الآتية: “أموال، جيديا، طلقة، وقتي، اشحنلي، أوباي، ادفعلي، سوبر باي، خدماتي، سداد، ضامن، الأهلي ممكن، موجة، سمارت باس”.



مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.



الدفع يدويًا في حالات تعذر السداد إلكترونيًا خلال العام الدراسي الحالي فقط 2024-2025، ويكون يدويًا للحالات المستحقة لنسب خصم من المصروفات المشار إليها بناء على أي سبب قانوني خلال العام الدراسي الحالي فقط 2024-2025.

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