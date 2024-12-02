بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بسبب تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية بداية من شهر ديسمبر الجاري.

تطبيق محددات الاستبعاد على البطاقات التموينية أول ديسمبر 2024

وفوجيء أصحاب تلك البطاقات التموينية عند التوجه لصرف مقرراتهم التموينية الشهرية، بوقف بطاقاتهم وبموجب ذلك وقف صرف التموين والخبز.

أسباب وقف بطاقات التموين اعتبارا من أول ديسمبر 2024

وأكدت مصادر بوزارة التموين أن أسباب وقف تلك البطاقات، هي تطبيق محددات استبعاد جديدة اعتبارا من ديسمبر الجاري، وهي:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز 50 ألف جنيها.

الحصول على مرتب مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

هذا بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الأن.

وأوضح المصدر أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

وكانت وزارة التموين عند تطبيق محددات الاستبعاد على بطاقات التموين في المراحل السابقة، تقوم بوقف صرف التموين فقط، بينما تستمر في صرف الخبز المدعم، إلا أن في هذه المرحلة الجديدة، والتي بدأت أول ديسمبر الجاري، يتم وقف التموين والخبز معا وبشكل نهائي.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات لشهر ديسمبر 2024

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، لصالح 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية.

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا، والمتنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال ديسمبر 2024

كما تواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، فضلا عن صرف نقاط الخبز، وهو المبلغ الذي تم توفيره من نصيب الفرد من الخبز الشهري، ليقوم بصرف سلع متنوعة يختار صاحب البطاقة ما يحتاجه منها.

هل ترتفع أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين؟

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم وجود نية لتعديل أسعار الزيوت حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

الاحتياطي الإستيراتيجي من السلع

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر، ويصل إلى 13 شهرا في بعض السلع.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل الميداني يمثل إحدى آليات الوزارة الرئيسية ضمن برنامج الحكومة، والتي جاءت بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير التموين يطمئن المواطنين بشأن توافر السلع

وقال وزير التموين، إن الوزارة تعمل على طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية.

وزير التموين: تعاقدات مع القطاع الخاص لتعزيز استقرار السوق من السلع

وأضاف فاروق أن التعاقدات مع القطاع الخاص مستمر وهو ما يعزز من استقرار السوق ويضمن استمرارية توافر السلع الأساسية.

وأكد الدكتور فاروق أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق توازن في السوق، مشددا على أن ضبط الأسعار ورقابة الأسواق هو جزء من العمل اليومي للوزارة.

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